В Украине ввели санкции против еще трех компаний, владеющих оппозиционными каналами

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 28 декабря 2021 года о введении санкций на три компании, в которые входят оппозиционные телеканалы, в том числе на медиахолдинг нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Соответствующий указ №684 появился на сайте главы государства.
«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 декабря 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», - говорится в документе.
Так, в санкционном списке находятся три компании: медиахолдинг «Новости», «Тайм Медиа» и «Телепростир».
Эти компании владеют телеканалами «ZIK», «NewsOne», «112 Украина», «Первый независимый» и «UkrLive».
Ограничительные меры вступают в силу со дня опубликования указа и действуют пять лет. Санкции предусматривают, в частности, запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение какой-либо деятельности в Украине.
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