Кабмин снова ввел карантинное зонирование в Украине

Кабинет министров Украины снова ввел в стране режим адаптивного карантина, который предполагает деление регионов на «красную», «оранжевую», «желтую» и «зеленую» зоны ограничений в зависимости от ситуации с распространением коронавируса.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 17 февраля.
«Украина вернется к модели адаптивного карантина. В областях будут устанавливаться различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации», - сказал глава правительства Денис Шмыгаль.
Премьер-министр добавил, что как и во время действия прошлого адаптивного карантина, предполагается введение четырех уровней эпидемической опасности, «каждый из которых имеет четкие ограничения и критерии определения». При этом изменились ли эти ограничения Шмыгаль не уточнил.
«Подчеркну, решение вступит в силу на следующей неделе, поэтому все украинцы смогут заблаговременно с ним ознакомиться», - резюмировал премьер.
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