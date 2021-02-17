Кабмин снова ввел карантинное зонирование в Украине

РепортерUA 17 Фев 2021 - 13:23

Кабинет министров Украины снова ввел в стране режим адаптивного карантина, который предполагает деление регионов на «красную», «оранжевую», «желтую» и «зеленую» зоны ограничений в зависимости от ситуации с распространением коронавируса.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 17 февраля.

«Украина вернется к модели адаптивного карантина. В областях будут устанавливаться различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации», - сказал глава правительства Денис Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что как и во время действия прошлого адаптивного карантина, предполагается введение четырех уровней эпидемической опасности, «каждый из которых имеет четкие ограничения и критерии определения». При этом изменились ли эти ограничения Шмыгаль не уточнил.

«Подчеркну, решение вступит в силу на следующей неделе, поэтому все украинцы смогут заблаговременно с ним ознакомиться», - резюмировал премьер.

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