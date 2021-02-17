В Дарницком районе Киева еще одна девушка выпала с балкона многоэтажки

РепортерUA 17 Фев 2021 - 16:58

В Дарницком районе Киева с общего балкона на 16-м этаже жилого дома выпала 15-летняя девушка. Она скончалась на месте происшествия, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Данный случай произошел по улице Архитектора Вербицкого. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, ювенальные полицейские и медики.

Приехавшие врачи ничем не смогли помочь несовершеннолетней. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Начато уголовное производство.

Напомним, 15 февраля в Дарницком районе Киева с балкона 14-го этажа упала 13-летняя девочка. От полученных травм она погибла на месте.

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