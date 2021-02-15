В Киеве 13-летняя девочка погибла, выпав с балкона многоэтажки

В Дарницком районе Киева с балкона 14-го этажа упала 13-летняя девочка. От полученных травм она погибла на месте. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
«Сегодня в столичную полицию поступило сообщение о падении девушки с высоты на улице Княжий Затон, что в Дарницком районе столицы. На вызов немедленно выехали патрульные, следственно-оперативная группа территориального управления полиции, инспекторы ювенальной превенции и врачи. По предварительной информации, 13-летняя девочка, местная жительница, упала с балкона 14-го этажа», - говорится в сообщении.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства инцидента, после этого ему будет дана правовая квалификация.
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