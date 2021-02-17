В Украине ликвидировали хакерскую группировку, атаковавшую компьютеры более 150 компаний стран Европы и США

В Украине ликвидировали хакерскую группировку, которая атаковала компьютеры более 150 компаний стран Европы и США. Об этом в среду, 17 февраля, сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что с сентября 2020 этими хакерами было поражено более 150 компаний стран Европы и США. Убытки от деятельности группировки составляют более 80 млн долларов США.
В ходе расследования сотрудники спецслужбы установили, что на территории Украины действовала группа лиц, которая использовала вредоносное программное обеспечение Egregor. С его помощью хакеры:
- шифровали компьютерные сети иностранных компаний,
- похищали персональные данные их клиентов и работников,
- похищали информацию о финансовых показателях и технологических разработках,
- блокировали работу вебресурсов.
Затем злоумышленники требовали крупные суммы денег, чаще всего в криптовалюте, за дешифровку пораженных компьютерных сетей и неразглашение похищенных конфиденциальных данных.
В феврале 2021 правоохранители пресекли деятельность злоумышленников. Во время обыска была изъята компьютерная техника с вирусом Egregor, информация о пораженных компьютерных сетях и другие доказательства противоправной деятельности.
Участникам хакерской группировки, в том числе организатору, сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений.
Продолжается досудебное расследование.
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