В Украине ликвидировали хакерскую группировку, атаковавшую компьютеры более 150 компаний стран Европы и США

РепортерUA 17 Фев 2021 - 17:12

В Украине ликвидировали хакерскую группировку, которая атаковала компьютеры более 150 компаний стран Европы и США. Об этом в среду, 17 февраля, сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что с сентября 2020 этими хакерами было поражено более 150 компаний стран Европы и США. Убытки от деятельности группировки составляют более 80 млн долларов США.

В ходе расследования сотрудники спецслужбы установили, что на территории Украины действовала группа лиц, которая использовала вредоносное программное обеспечение Egregor. С его помощью хакеры:

  • шифровали компьютерные сети иностранных компаний,
  • похищали персональные данные их клиентов и работников,
  • похищали информацию о финансовых показателях и технологических разработках,
  • блокировали работу вебресурсов.

Затем злоумышленники требовали крупные суммы денег, чаще всего в криптовалюте, за дешифровку пораженных компьютерных сетей и неразглашение похищенных конфиденциальных данных.

В феврале 2021 правоохранители пресекли деятельность злоумышленников. Во время обыска была изъята компьютерная техника с вирусом Egregor, информация о пораженных компьютерных сетях и другие доказательства противоправной деятельности.

Участникам хакерской группировки, в том числе организатору, сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений.

Продолжается досудебное расследование.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

public://uploads/photos/2593909.jpeg
public://uploads/photos/2593910.jpeg
public://uploads/photos/2593911.jpeg
public://uploads/photos/2593913.jpeg

public://uploads/photos/2593914.jpeg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...