Из-за аномальных холодов в США погибли не менее 47 человек

В результате аномальных холодов и снегопадов в США погибли по меньшей мере 47 человек. Большего всего жертв оказалось в штате Техас, где из-за непогоды массово отключали электроснабжение. Там умерли 30 человек, сообщает газета The Washington Post.
Холод унес жизни молодых и старых людей. При этом власти ожидают, что в ближайшие дни количество жертв вырастет, учитывая сохраняющуюся холодную погоду, перебои с электричеством и питьевой водой.
Как пишет The Post, число 47 весьма приблизительное и скончавшихся от непогоды, больше, чем известно. А личности большинства жертв до сих пор не установлены.
Газета приводит трагические истории некоторых погибших. Так, в округе Тейлор, штат Техас, полицейские в течение нескольких дней доставляли еду и воду людям, а затем связывались с ними, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Троих из жителей они нашли мертвыми.
Там, где температура самая низкая, некоторые прибегают к рискованным попыткам согреться, используя газовые грили в помещении или включая двигатели автомобилей в закрытых гаражах. По меньшей мере пять человек умерли от отравления угарным газом, желая согреться.
Были и такие, кто замерз насмерть. По меньшей мере 17 человек умерли от переохлаждения. Еще один ребенок, мальчик 11 лет, умер в стылом доме во сне от переохлаждения.
Власти Техаса предупреждают, что энергоснабжение в штате, нарушенное в связи с экстремальными холодами, вряд ли может быть восстановлено к выходным. Штат потерял 40% своих генерирующих мощностей, поскольку прекратили работу скважины и трубопроводы природного газа, а также замерзли ветряные турбины.
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