В Беларуси 16-летнего парня осудили на пять лет из-за участия в акциях протеста

В Беларуси 16-летнего Никиту Золотарева осудили на пять лет заключения в воспитательной колонии - он якобы участвовал в массовых беспорядках. Об этом сообщает Радыё Свабода.
После оглашения приговора Золотарев впал в истерику - бросился к решетке и крикнул: «Выпустите меня отсюда!».
Также были приговорены 25-летний Дмитрий Корнеев (восемь лет колонии строго режима) и 28-летний Леонид Ковалев (шесть лет лишения свободы).
Отметим, что жителей Гомеля, района и города Добруш обвинили в массовых беспорядках, насилии в отношении милиции, противоправных действиях с горючими веществами (коктейлями Молотова), Леонид Ковалев обвинялся также в «вовлечении несовершеннолетнего в противоправное поведение».
По словам прокурора, все трое откликнулись на призывы из Telegram-каналов и приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся «погромами, поджогами, вооруженным сопротивлением властям». При этом Ковалев якобы пытался «намеренно снять видео», а затем разместить его в интернете «с целью пропаганды преступной деятельности».
Отметим, что 16-летний Золотарев страдает эпилепсией. По словам его отца, Никита был избит сотрудниками полиции и СИЗО. Адвокат подал жалобу, но состава преступления власти не обнаружили. Сам Никита рассказал суду, что его избивали не только в августе, но и 29 декабря в Гомельском СИЗО. Подросток также заявил в суде, что в СИЗО ему не давали таблетки.
Адвокаты подчеркнули, что действия их клиентов не являются уголовным преступлением.
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