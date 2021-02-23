Доходы в бюджет и безопасные заезды: запорожский дрифтер о перспективах открытия легальной площадки. Видео

Запорожские дрифтеры просят городкую власть обустроить в нашем городе специальную площадку для дрифта. Автогонщики заверяют, что в случае поддержки петиции, город сможет привлечь как украинских, так и европейских спорстменов для участия в соревнованиях и тем самым значительно пополнить бюджет. РепортерUA пообщался с дрифтером, пилотом Евгением Повстяным, который создал петицию, и разузнал, какие площадки можно выделить под подобный вид спорта и насколько это затратно.
Дрифт - один из самых зрелищных видов автоспорта. Десятки гонщиков на радость зрителю сжигают в процессе выступлений далеко не одну пару задних покрышек. Соревнования проводятся на сухом асфальте, трассах с большим количеством поворотов.
В Запорожье данный вид спорта начал активно развиваться с прошлого года. Сам Евгений увлекается дрифтом более четырех лет. Ранее в Запорожье проводили соревнования «ZP съезд», где зрители могли посмотреть на дрифт-шоу, автовыставку. Зачастую гонщики устраивали соревнования на каскаде фонтанов «Радуга», но такие мероприятия не пришлись по духу жителям соседних домов. Из-за частых жалоб в полицию, площадку на «Радуге» перекрыли полусферами. Теперь дрифтерам негде проводить заезды.
Чтобы избежать недовольства горожан и проводить безопасные соревнования с привлечением водителей не только из Украины, но и из Европы, Евгений создал петицию на сайте городского совета с просьбой обустроить специальную площадку для дрифта. По его словам, для этих целей в черте города и за его пределами есть несколько мест.
«Один из вариантов - аэропорт «Широкое». В данном случае можно значительно дешевле обустроить трассу для заездов. Ранее мы там проводили заезды, но сейчас нас туда не пускают. На данной площадке, если она будет правильно построена, можно зарабатывать хорошие деньги для города. К нам будут приезжать на соревнования дрифтеры из Европы – это 100%. Люди готовы ехать куда угодно, где будет хорошая организация. Для обустройства площадки необходима хорошая площадь: она должна быть замерами 200 на 300 метров – это если просто под дрифт. Если это драг-рейсинг, то есть гонки 402 метра, то она должна быть километровая в длину и шириной в 300 метров минимум», - рассказывает Евгений.
Все зрительские зоны должны быть отгорожены от трассы соревнования плотными ограждениями (минимальная высота 120 см). В местах возможного вылета автомобилей участников, а так же в местах приближения зрительской зоны, необходимо расположить защитные барьеры: бетонные блоки. Расстояние от бетонных блоков до ограждения зрительской зоны – минимум 3 м. За бетонным блоками устанавливают сетку для безопасности зрителей.
Видео и монтаж: ost_vs.
По словам Евгения, Запорожье может позаимствовать опыт создания таких площадок в Кременчуге и в Киеве. В столице ежегодно проводят такие соревнования.
«На протяжении года я ходил по разным инстанциям и просил разрешения, чтобы нам дали возможность проводить заезды на «Радуге». Но из-за жалоб жителей нам запретили, но помогли с выходом на аэропорт «Широкое». Чтобы там кататься, необходимо вложить деньги. А чтобы их вкладывать нужно быть уверенным в завтрашнем дне. Нет пока гарантии, что мы вложим свои средства, а завтра аэропорт не разберут на части. Сейчас мы нашли еще одну площадку, она находится за городом, но она нас не особо устраивает в плане размеров. Поэтому надеемся на содействие в этом вопросе городских властей», – подытожил дрифтер.
Отметим, что петиция за создание площадки набрала 252 голоса. Чтобы ее рассмотрели депутаты городского совета нужно собрать 750 подписей. До конца голосования осталось 55 дней. Проголосовать можно по ссылке.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube