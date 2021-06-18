В Запорожье задержали парней, которые устроили «дрифт» со стрельбой на дороге. Фото

В Запорожье полицейские разыскали парней, которые устроили дифт на проезжей части и стреляли в воздух. Видео данного инцидента ранее было опубликовано в социальных сетях.
Напомним, водитель автомобиля «Mercedes» на улице Украинской в Александровском районе Запорожья дрифтовал, а пассажир стрелял в воздух из окна иномарки.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, полицейские установили личность человека, которому принадлежит автомобиль. Им оказался житель города 1998 года рождения. Его вызывали в отдел полиции для дачи объяснений относительно событий. Он признался, что 15 июня вместе с другом, 2000 года рождения, таким способом отмечали свадьбу родственников.
Стартовый пистолет изъяли. По данном факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, в отношении водителя составили административный протокол по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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