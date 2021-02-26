СБУ: Чиновники Запорожского горсовета присвоили 1,6 млн грн на благоустройстве парков и улиц

СБУ разоблачила должностных лиц Запорожского горсовета на присвоении 1,6 миллиона бюджетных гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Эти средства были выделены на благоустройство улиц областного центра. По предварительным оценкам, сумма государственных убытков составляет 1,6 миллиона гривен.
Досудебное следствие установило, что руководство Департамента инфраструктуры и благоустройства Запорожского горсовета в 2019-2020 годах заключило несколько договоров с представителями аффилированных фирм из Запорожской и Днепропетровской областей. Согласно сделок на общую сумму более 6 млн грн подрядчики должны были провести работы по благоустройству городских улиц, скверов и парковых зон.
Оперативники спецслужбы установили, что участники сделки значительно завысили стоимость приобретенных материалов и присвоили почти 30% бюджетных средств. Во время обысков в офисных помещенияхправоохранители обнаружили компьютерную технику, бухгалтерскую документацию и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность.
В рамках уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех фактов правонарушения и лиц, причастных к незаконным схемам.
Мероприятия по разоблачению сделок проводились совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Запорожской области по процессуальному руководству Запорожской областной прокуратуры.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.