СБУ: Чиновники Запорожского горсовета присвоили 1,6 млн грн на благоустройстве парков и улиц

РепортерUA 26 Фев 2021 - 17:56

СБУ разоблачила должностных лиц Запорожского горсовета на присвоении 1,6 миллиона бюджетных гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Эти средства были выделены на благоустройство улиц областного центра. По предварительным оценкам, сумма государственных убытков составляет 1,6 миллиона гривен.

Досудебное следствие установило, что руководство Департамента инфраструктуры и благоустройства Запорожского горсовета в 2019-2020 годах заключило несколько договоров с представителями аффилированных фирм из Запорожской и Днепропетровской областей. Согласно сделок на общую сумму более 6 млн грн подрядчики должны были провести работы по благоустройству городских улиц, скверов и парковых зон.

Оперативники спецслужбы установили, что участники сделки значительно завысили стоимость приобретенных материалов и присвоили почти 30% бюджетных средств. Во время обысков в офисных помещенияхправоохранители обнаружили компьютерную технику, бухгалтерскую документацию и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех фактов правонарушения и лиц, причастных к незаконным схемам.

Мероприятия по разоблачению сделок проводились совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Запорожской области по процессуальному руководству Запорожской областной прокуратуры.

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