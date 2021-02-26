Баканов: СБУ предложила СНБО ввести санкции в отношении 10 бывших чиновников

Служба безопасности Украины внесла в Совет национальной безопасности и обороны предложения о применении санкций в отношении 10 бывших руководителей военных, силовых и правоохранительных структур. Эти лица изменили присяге и способствовали оккупации Крыма и Донбасса в 2014 году. Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов, комментируя итоги заседания СНБО.
«Одним из важных шагов для защиты национальной безопасности является привлечение к ответственности тех, кто работает в пользу агрессора и предал Украину. И особое внимание следует уделять не только рядовым фигурантам, а бывшим руководителям государственных структур. Они, вместо того, чтобы защищать свою страну, оказались на стороне агрессора», - отметил Иван Баканов.
Среди указанных должностных лиц: бывший министр МВД Виталий Захарченко, экс-командующий Военно-морскими силами ВСУ Денис Березовский, экс-председатель СБУ Александр Акименко и другие. Ранее им были объявлены подозрения в государственной измене. Сейчас они находятся в розыске, но до сих пор к ним не были применены ограничения экономического характера.
По мнению сотрудников Службы безопасности, указанные лица были причастны к поддержке пророссийских сил, а также совершали действия, направленные на укрепление оккупационного режима на территории Автономной Республики Крым и на временно неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей.
Напомним, ранее СНБО по предложениям Службы безопасности ввела санкции в отношении 8 физических и 19 юридических лиц.
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