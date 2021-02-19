В список новых санкций СНБО попали 8 физических лиц

РепортерUA 19 Фев 2021 - 19:20

Решением СНБО были применены санкции к 19 юридическим и 8 физическим лицам, среди которых компании, которые являются владельцами пяти самолетов. Об этом сегодня заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Санкции также применены по отношению к обслуживающим эти самолеты компаний.

«Попали под санкции Украины компании, зарегистрированные на территории Российской Федерации, компании, часть из которых зарегистрирована в Молдове, зарегистрирована в других странах. Кроме того, хочу сообщить, что в отношении пяти компаний, которые непосредственно являются владельцами самолетов, которые осуществляли прямые полеты из Киева в Москву вопреки действующим нормативно-правовым актам, так же все эти 5 самолетов сегодня попали под санкции», - сказал Данилов.

Секретарь СНБО также обнародовал имена восьми физических лиц, в отношении которых также применены санкции.

«Это господин Васьковский Константин Борисович - гражданин Российской Федерации, это господин Томченко Виталий Валерьевич - гражданин Российской Федерации, это госпожа Лавренюк Наталья Николаевна - гражданка Украины, это господин Лисогор Сергей Викторович - гражданин Российской Федерации, это госпожа Марченко Оксана Михайловна - гражданка Украины, это господин Маслюк Александр Николаевич - гражданин Российской Федерации, это господин Медведчук Виктор Владимирович - гражданин Украины и это господин Попов Михаил Юрьевич - гражданин Российской Федерации», - сказал Данилов.

По его словам, санкции применяются на срок три года.

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