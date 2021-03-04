«Закарпатье в обмен на вакцину от РФ»: премьер Словакии спровоцировал скандал шуткой в радиоэфире

Между Украиной и Словакией разгорелся дипломатический скандал из-за шутки словацкого премьера Игоря Матовича, который «пообещал России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РБК-Украина.
Заявление о Закарпатье словацкий премьер сделал в среду, 3 марта, в эфире Radio Expres, комментируя закупку в России вакцины от коронавируса «Спутник V». На вопрос, что он пообещал Москве в обмен на вакцину, Матович ответил: «украинское Закарпатье».
Словацкий премьер сразу же пояснил, что это «шутка», но такое высказывание все равно спровоцировало скандал.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подобные «шутки» главы словацкого правительства Матовича портят дружеские и искренние отношения между Киевом и Братиславой.
«Пусть обменяет на несколько регионов Словакии. Обидно, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией», - написал министр в Twitter.
МИД Украины из-за «шутки» Матовича вызвал к себе словацкого посла и выразил ему протест. Министерство потребовало официальных извинений от словацкого премьера за его заявление.
«Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, являются категорически неприемлемыми и такими, что негативно влияют на дружественную и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений», - заявили в МИД.
Кроме того, украинский посол посетил МИД Словакии, чтобы выразить демарш из-за «шутки» Матовича о Закарпатье.
По последней информации, глава МИД Словакии Иван Корчок извинился за неудачную шутку. Об этом Корчок написал на своей странице в Facebook. Он рассказал, что общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
«Я извинился перед ним за неуместные заявления премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины», - написал министр.
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