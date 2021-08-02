Сборная Беларуси за критику сняла с Олимпиады свою спортсменку

Олимпийская сборная Беларуси оказалась в центре скандала, спровоцированного решением руководства команды отправить домой легкоатлетку Кристину Тимановскую, которая публично заявляла об ошибках допущенных, по ее мнению, при подготовке к Играм, сообщает Корреспондент, пишет РепортерUA.
Спортсменку насильной пытались посадить в самолет, но она сбежала от сопровождающих ее лиц и укрылась в полицейском участке аэропорта, японские власти пообещали ей защиту. Тимановская подала документы на предоставление политического убежища в Польше.
Международный олимпийский комитет обратился к Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения по сложившейся ситуации с Тимановской и пригрозил санкциями.
С чего началось
1 августа Национальный олимпийский комитет Беларуси снял Кристину Тимановскую с Олимпиады. Сама легкоатлетка заявила, что спортивные чиновники заставляют ее вернуться в Беларусь, хотя 2 августа она должна была принять участие в предварительном забеге на дистанции 200 метров.
Спортсменке был куплен билет на воскресный рейс Токио - Стамбул, но в аэропорту Тимановская отказалась возвращаться на родину и обратилась за помощью к полиции, сославшись, что ее пытаются отправить домой насильно.
Ранее в тот же день Тимановская попросила Международный олимпийский комитет о помощи, заявив о попытке насильно вывезти ее из Японии.
«На меня было оказано давление и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться», - сообщила она в видео, опубликованном в Telegram-канале Фонда спортивной солидарности / BSSF.
Спортсменка также передала в СМИ запись разговора с сотрудниками белорусской сборной. По словам Тимановской, на записи голоса главного тренера сборной по легкой атлетике и представителя национальной делегации. Они настоятельно рекомендуют бегунье покинуть Токио и «просто замолчать».
В свою очередь пресс-служба МОК сообщила, что с Тимановской напрямую пообщались представители комитета и оргкомитета Олимпиады в Токио. «Она находится с руководством аэропорта Ханэда и в настоящее время с ней сотрудник оргкомитета», - говорилось в заявлении.
МОК пообещал, что вместе с оргкомитетом продолжит переговоры с Тимановской и властями, чтобы решить вопрос о дальнейших действиях.
На вопрос журналиста Еврорадио о том, боится ли она возвращаться в Беларусь, спортсменка ответила: «Да».
Решение об отправке Тимановской домой якобы было принято по личному указанию президента Беларуси Александра Лукашенко, написал белорусский оппозиционный политик Павел Латушко в своем Telegram-канале.
«Ее будут сопровождать три человека спортивного телосложения. Очень важно оказать нашей белоруске помощь. Она просто высказала свою позицию», - подчеркивал оппозиционер.
Тимановскую исключили из команды после того, как она на своей странице в Instagram рассказала о халатности тренеров.
«Некоторые из наших девушек не прилетели сюда для участия в эстафете 4х400 метров, потому что у них не было достаточного количества допинг-тестов», - рассказала она после агентству Reuters.
В итоге тренер включил ее в состав участниц эстафеты без ее ведома, о чем спортсменка и заявила в социальной сети. Вскоре к ней в комнату пришли тренеры и велели ей собирать вещи.
В субботу Первый канал белорусского телевидения выступил с критикой Тимановской и обвинил ее в желании учинить скандал.
«Погромче, поязвительнее, так, чтобы не подбирая слов. И пока одни спортсмены проходят десятки тестов, чтобы попасть на Олимпиаду и показать результат кропотливой работы, другие, оказавшись в Токио, заваливают элементарные «тесты на вшивость и гнильцу», - заявили на канале.
Национальный олимпийский комитет Беларуси объяснил свое решение «эмоционально-психологическим состоянием» Тимановской, якобы выявленным врачами тренерского штаба. «Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 метров», - говорится в сообщении.
Сама спортсменка уверяет, что все это ложь. «Это неправда, меня не осматривали врачи», - приводит слова Тимановской Tribuna.com.
По данным издания, муж спортсменки Арсений Зданевич также покинул Беларусь. Журналист Дмитрий Навоша в эфире радио Эхо Москвы сообщил, что супруг Тимановской уехал в Киев.
Тимановская просит политическое убежище в ЕС
Польша готова предоставить белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской гуманитарную визу и дать ей возможность продолжить спортивную карьеру, заявил замминистра иностранных дел страны Павел Яблоньский 2 августа.
Дипломат добавил, что Польша в настоящий момент рассматривает вариант предоставления Тимановской убежища. В тот же день Тимановская в присутствии тележурналистов переступила порог посольства Польши в Токио, сообщает агентство Reuters.
Там она подала документы на предоставление политического убежища в Польше, сообщил исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин в эфире Настоящего Времени.
«Она сейчас находится в Токио. Она уже общается с Международным олимпийским комитетом и с прессой. Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути находится», - рассказал Опейкин.
По его словам, спортсменка опасается возвращаться в Минск, так как ее показали в «разносных сюжетах» на белорусском телевидении.
Убежище белорусской спортсменке также предложила Чехия. В министерстве иностранных дел Франции заявили, что Евросоюз рассмотрит возможность предоставления политического убежища Тимановской.
Могут быть новые санкции
Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения по сложившейся ситуации, заявил представитель МОК 2 августа.
По его словам, к делу Тимановской наряду с японской полицией подключилось Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Белорусская спортсменка сейчас находится в безопасности и под защитой японских властей, подчеркнули в МОК.
Как заявил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като, МОК и другие содействующие организации находятся в контакте с Тимановской, чтобы прояснить ее намерения.
Международный олимпийский комитет также отметил, что может при необходимости ввести дополнительные ограничения в отношении Беларуси.
«Исполнительный комитет МОК запретил официальным лицам из Беларуси быть на Играх, мы сделали так, чтобы без всяких ограничений белорусские спортсмены смогли участвовать в отборе, чтобы в Беларуси не проходили турниры. Будем это пересматривать при необходимости, если ситуация изменится», - сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.
Говоря о такой возможности в свете жалобы белорусской легкоатлетки на попытку вывезти ее из Японии, он отметил, что надо сперва прояснить ситуацию.
Напомним, белорусский Национальный олимпийский комитет с декабря 2020 года находится под санкциями МОК из-за политического преследования спортсменов.
В августе прошлого года более полутора тысяч белорусских спортсменов подписали открытое письмо с требованием проведения в стране новых выборов и остановки насилия. В связи с этим многие известные спортсмены и тренеры, в том числе чемпионы мира, были подвергнуты различным видам давления, в том числе финансового характера.
В связи с этим МОК приостановил финансирование национального комитета и отстранил его руководителя Александра Лукашенко от Олимпийских игр. В начале 2021 года Национальный комитет возглавил сын Лукашенко - Виктор. Он также попал под олимпийские санкции.
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