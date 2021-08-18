Зеленский вручил орден запорожскому борцу Парвизу Насибову. Фото

РепортерUA 18 Авг 2021 - 11:20

Президент Владимир Зеленский встретился с победителем и призерами Олимпийских игр-2020 в Токио и их тренерами. Во время встречи глава государства вручил присутствующим госнаграды.

Как сообщили в Офисе президента, среди награжденных - запорожский борец Парвиз Насибов и его тренер Евгений Чертков. 

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио по греко-римской борьбе Парвиз Насибов из рук президента получил орден «За заслуги» ІІІ степени, а его тренер Евгений Чертков - орден «За заслуги» ІІ степени. 

Парвиз Насибов опубликовал в соцсети общее фото с Зеленским и поблагодарил за теплый прием.

- На приме у нашего Уважаемого Президента, Владимира Александровича Зеленского! Для меня была большая честь познакомиться с Вами лично! Спасибо Вам большое за такой теплый прием и за то, что достойно оцениваете наш труд, - написал Насибов.

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