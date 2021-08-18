Зеленский вручил орден запорожскому борцу Парвизу Насибову. Фото

Президент Владимир Зеленский встретился с победителем и призерами Олимпийских игр-2020 в Токио и их тренерами. Во время встречи глава государства вручил присутствующим госнаграды.
Как сообщили в Офисе президента, среди награжденных - запорожский борец Парвиз Насибов и его тренер Евгений Чертков.
Серебряный призер Олимпийских игр в Токио по греко-римской борьбе Парвиз Насибов из рук президента получил орден «За заслуги» ІІІ степени, а его тренер Евгений Чертков - орден «За заслуги» ІІ степени.
- На приме у нашего Уважаемого Президента, Владимира Александровича Зеленского! Для меня была большая честь познакомиться с Вами лично! Спасибо Вам большое за такой теплый прием и за то, что достойно оцениваете наш труд, - написал Насибов.
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Запорожский спортсмен Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр по греко-римской борьбе
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Фоторепортаж: в Запорожье торжественно встретили серебряного призера Олимпиады Парвиза Насибова
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