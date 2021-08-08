Фоторепортаж: в Запорожье торжественно встретили серебряного призера Олимпиады Парвиза Насибова

Сегодня, 8 августа, в Запорожье встретили серебряного призера Олимпиады в Токио Парвиза Насибова - борца по греко-римской борьбе, который представлял Запорожскую область.
Как сообщает корреспондент РепортерUA встречали борца в Парке трудовой славы. Поздравить олимпийского призера пришли его тренер Евгений Чертков, запорожские тренеры, представители Запорожской ОГА, спортивных учреждений и управлений, а также друзья и коллеги.
Напомним, что в борьбе за золото Олимпиады-2020 представитель местной Школы высшего спортивного мастерства, ученик Евгения Черткова Парвиз Насибов выступал в весе до 67 кг. 4 августа он получил серебряную награду на Олимпийских Играх в Токио, в финале уступив иранцу Мохамадрезу Гера со счетом 1: 9.
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Запорожский спортсмен Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр по греко-римской борьбе
Также готовится проект решения о выделении средств на приобретение квартиры.
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