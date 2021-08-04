Украинский борец Жан Беленюк завоевал золотую медаль в Токио

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, выступающий в категории до 87 кг, а также депутат Верховной Рады Украины завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио.
Накануне Беленюк уверенно вышел в финал на второй для себя Олимпиаде подряд. В Рио-2016 при спорном судействе он проиграл в финале и завоевал серебро.
В этом году Жан в финале встречался с венгром Виктором Лоренцом, с которым, по признанию Беленюка, он встречался около 10 раз и ни разу не проиграл. Так случилось и сегодня. Жан тактически грамотно провел первый период, который проиграл 0:1, но во втором периоде Беленюк был активнее, сравнял счет благодаря баллу за активность, а дальше в партере провел два наката и вышел вперед 5:1. Победный счет украинец удержал.
Это первая золотая медаль Украины на этой Олимпиаде. До этого у нас было два серебра и шесть бронзовых медалей.
«Мне очень приятно. Сейчас я не осознаю, что сделал. Это был долгий и трудный путь. Я начал заниматься борьбой в 9 лет, сейчас мне 30. Наконец то это произошло. Хочу сказать спасибо всем украинцам, всем, кто поддерживал и верил в меня. Было действительно очень сложно. Простите, это слезы, но это очень приятные ощущения. Концовка этого пути была очень сложной».
Беленюк сообщил, что за несколько недель до Игр получил травму, из-за которой мог пропустить Олимпиаду.
«За три недели до Олимпиады я тяжело травмировался. Я толком не знал буду ли участвовать в Играх. Только вера моего тренера в меня дала мне возможность реализовать свою мечту. Спасибо ему за это. Спасибо моей маме и всем, кто поддерживал и ждал. Мне очень приятно, поздравляю всю Украину с этим золотом».
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