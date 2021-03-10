На запорожской Хортице построят новый Музей судоходства. Видео

На острове Хортица хотят построить новый Музей судоходства в рамках программы «Большой реставрации». Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента, куратор программы «Велике будівництво» Кирилл Тимошенко в рамках Всеукраинского Форума «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм».
По его словам, пример последнего года показал, что украинцы хотят узнавать больше про Украину и именно поэтому президент принял решение о создании новой программы, в рамках «Велике будівництво», – «Велика реставрація». Это реставрация объектов культурного наследия, а также музеев, театров, крепостей, замков и т.д.
«Еще в начале прошлого года мы задумывалсь над тем, что у нас действительно много объектов, которые разрушаются с каждым годом все больше и больше. И государство не уделяло должного внимания данным объектам. Это мы увидели на примере замков. «Велика реставрація» – это около 150 объектов, которые мы планируем восстановить и отреставрировать в течение ближайших трех лет. Это наш дедлайн. В начале мы хотели сделать это за год, но с уществуют некоторые моменты, которые влияют на восстановление объектов культурного наследия. Компании и рынок реставраторов в Украине не такой большой, как рынок строительства объектов по типу детских садов и школ. Мы их не просто восстанавливаем, мы строим к ним дороги, ставим навигацию, новый менеджмент, чтобы люди приезжали и смотрели. Цель программы – сохранение объектов культурного наследия. Это важно для государства и лично для президента», - сообщил Кирилл Тимошенко.
О программе реконструкции с 23:15 мин
Также Кирилл Тимошенко заявил, что на Хортице нужно построить новый музей.
«Например, я сам узнал не так давно, и уверен, что не многие знают о том, что около острова Хортица на дне реки есть еще две или три казацкие чайки, которым несколько сотен лет! Мы сейчас хотим восстановить музей именно для таких лодок, которые уже подняли, а также будем проводить ивент и поднимать новые. Вот это интересные проекты, которые можно увидеть на ТВ и приехать и посмотреть на них своими глазами», - подчеркнул Кирилл Тимошенко.
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Также чиновник заверил, что остров Хортица ожидают большие изменения. Уже с этого года власти хотят возобновить парк, сделать логистику по нем, создать спортивные объекты, восстановить музеи и многое другое.
«Кроме того, там ведь проходит новый мост через реку Днепр. Славноизвестный мост, строящийся там 15 лет, мы закончим в ближайший год. Мы хотим подойти комплексно к объектам культурного наследия, чтобы их сберечь и показать украинцам, чтобы они узнавали новое.У нас заложено порядка 2 миллиардов гривен на проекты реставрации. Ранее таких денег никогда не выделяли на эти цели», - подытожил Тимошенко.
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