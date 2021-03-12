Найденную мертвой на Херсонщине семилетнюю Марию Борисову убили: полиция открыла производство. Фото. Видео

Найденную мертвой семилетнюю Марию Борисову из Херсонской области убили. Об этом говорится в сообщении полиции региона.
В ходе визуального осмотра правоохранители выяснили, что смерть ребенка была насильственной.
Напомним, что вчера, 11 марта, после четырех дней поиска тело девочки нашли в недостроенном нежилом здании в селе Счастливом Херсонской области.
«При визуальном осмотре на теле ребенка обнаружены видимые телесные повреждения. Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушения», - говорится в сообщении.
Сейчас уголовное производство, открытое ранее по факту исчезновения Марии Борисовой, переквалифицировано на п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а именно - умышленное убийство малолетнего ребенка. Принимаются все необходимые следственные и розыскные мероприятия для установления подозреваемого и обстоятельств смерти девочки. Расследование находится на контроле руководства Национальной полиции Украины и областного главка полиции.
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