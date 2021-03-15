В Херсонской области задержали подозреваемого в убийстве семилетней Марии Борисовой

РепортерUA 15 Мар 2021 - 10:01

В Херсонской области правоохранители задержали подозреваемого в убийстве семилетней Марии Борисовой. Об этом вчера, 14 марта, вечером сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко на своей странице в Facebook.

«Сразу было понятно, что тело подбросил кто-то из местных. Ведь заброшенный недострой проверяли не один раз. В кругу подозреваемых оказались все без исключения жители села. Следователи и оперативники опросили всех, десятки людей прошли детектор лжи», - написал Игорь Клименко.

После оперативно-разыскных и следственных мероприятий личность подозреваемого установили. Чтобы его задержать, нужно было собрать доказательства и получить предварительные выводы экспертиз.

Когда полицейские пришли в дом подозреваемого, то застали его с порезанными венами. Вероятно, мужчина пытался покончить с собой.

В 11:00 состоится пресс-конференция главы полиции Херсонской области Александра Прокудина по данному делу. РепортерUA продолжит освещать ситуацию.

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