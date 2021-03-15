В Днепропетровской области взорвали банкомат: грабители скрылись на мотоцикле с деньгами

РепортерUA 15 Мар 2021 - 14:38

В Днепропетровской области сегодня утром, 15 марта, двое неизвестных взорвали банкомат «Ощадбанка». От разлетевшегося устройства уцелел только экран дисплея.

Злоумышленники завладели кассетой с деньгами и скрылись на мотоцикле. Инцидент произошел в Подгороднем около 4:00, сообщает «Днепр оперативный», ссылаясь на источник.

Полицию на место ЧП вызвала женщина, которая услышала звук бьющегося стекла, а выйдя на улицу, обнаружила изуродованный банкомат. По ее словам, с места происшествия на мотоцикле или мотороллере в сторону здания Подгороднянского горсовета уехали двое неизвестных в темной одежде. Их приметы женщина описать не смогла. Один из злоумышленников, сидевший сзади, держал в руках большую сумку или рюкзак.

Полиция Днепропетровской области объявила план «Перехват».

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