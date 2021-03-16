СБУ провела обыски в Верховной Раде, Кабмине, СНБО и МИДе в рамках расследования по «Харьковским соглашениям»

РепортерUA, фото СБУ 16 Мар 2021 - 18:06

Сотрудники СБУ провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых «Харьковских соглашений». Следственные действия проводились для установления обстоятельств, подлежащих документированию в уголовном производстве, сообщает пресс-служба ведомства.

Среди прочего, обыски проводились в:

  • Верховной Раде Украины, в частности ее комитетах;
  • Главном научно-экспертном управлении ВРУ;
  • Совете национальной безопасности и обороны Украины;
  • Министерстве иностранных дел Украины;
  • Кабинете Министров Украины совместно с Государственным бюро расследований.

Во время обысков обнаружены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства, до подписания и принятия указанных документов, осознавало их последствия.

В частности, об увеличении количества личного состава военных формирований и специальных служб Российской Федерации, в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма и ущерба экономическим интересам.

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