СБУ провела обыски в Верховной Раде, Кабмине, СНБО и МИДе в рамках расследования по «Харьковским соглашениям»

Сотрудники СБУ провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых «Харьковских соглашений». Следственные действия проводились для установления обстоятельств, подлежащих документированию в уголовном производстве, сообщает пресс-служба ведомства.
Среди прочего, обыски проводились в:
- Верховной Раде Украины, в частности ее комитетах;
- Главном научно-экспертном управлении ВРУ;
- Совете национальной безопасности и обороны Украины;
- Министерстве иностранных дел Украины;
- Кабинете Министров Украины совместно с Государственным бюро расследований.
Во время обысков обнаружены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства, до подписания и принятия указанных документов, осознавало их последствия.
В частности, об увеличении количества личного состава военных формирований и специальных служб Российской Федерации, в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма и ущерба экономическим интересам.
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