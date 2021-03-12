СБУ проверит 236 парламентариев, поддержавших ратификацию Харьковских соглашений в 2010 году

СНБО поручил Службе безопасности Украины проверить 236 народных депутатов, которые 27 апреля 2010 года поддержали ратификацию Харьковских соглашений, предусматривающих продление срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
- Цепочка измены началась не в 2014-м году, а в 2010-м, - заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. - Без поддержки народных депутатов, которые своим голосованием ратифицировали «Харьковские соглашения», фактически открыв дверь военному вторжению, не могли бы произойти попытка аннексии Крыма и временная оккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Он отметил, что за подобные действия должна наступить не только политическая, но и уголовная ответственность.
- Есть отдельное поручение СБУ выяснить, в какой способ эти 236 депутатов голосовали по этому вопросу, и если СБУ будет считать это необходимым, она должна возбудить производство по 111-й статье УК «Государственная измена» относительно определенных лиц, - сообщил Данилов.
Список депутатов, которые голосовали за соответствующий проект, опубликован на сайте Верховной Рады.
Среди голосовавших: 160 депутатов от «Партии регионов» (всего во фракции 161 депутат), 27 депутатов «КПУ» (весь состав), 20 депутатов «Блока Литвина» (весь состав), 13 внефракционных депутатов (всего внефракционных 16), 9 депутатов «БЮТ» (всего во фракции 154) и 7 депутатов от «Наша Украина - Народная Самооборона» (всего 72).
Весь список:
На сегодня некоторые из голосовавших продолжают работу в огранах госуправления, в частности такие экс-депутаты «Партии регионов», как:
- судья КСУ Сергей Головатый;
- экс-глава ЦИК Сергей Кивалов;
- экс-глава МИД Леонид Кожара;
- член ЦИК Юрий Мирошниченко;
- экс-нардеп нескольких созывов, бизнесмен Виталий Хомутынник;
- экс-генпрокурор Святослав Пискун;
- экс-премьер-министр Анатолий Кинах;
- бизнесмен Ринат Ахметов.
Также за проект голосовали следующие лица:
- Давид Жвания (Блок «Наша Украина - Народная самооборона») - экс-нардеп нескольких созывов;
- Александр Омельченко (фракция «Наша Украина - Народная самооборона») - экс-мэр Киева;
- Игорь Палица («Наша Украина - Народная самооборона») - действующий нардеп;
- Петр Симоненко (фракция «КПУ») - глава «Компартии Украины»;
- Сергей Гриневецкий (Блок Литвина) - ныне глава Одесской областной госадминистрации;
- Владимир Литвин - экс-глава парламента (возглавлял его в момент голосования за закон).
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