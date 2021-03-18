В Запорожье состоится Крестный ход ко Дню Православия. Видео

РепортерUA 18 Мар 2021 - 10:00

В Запорожье 21 марта состоится Крестный ход ко Дню Православия. Об этом сообщил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Изначально планировалось, что Крестный ход начнется от здания ЗОГА на Майдане Героев. 

«Мы засвидетельствуем свое право говорить о том, что мы граждане этой страны, такие же налогоплательщики, мы заботимся о своей родине. Мы желаем только одного — соблюдения Конституции, не нарушения наших прав, как они пытаются нас переименовать. не загнать нас, как вешают нам ярлыки… Надо будет и с ними пойдем, но Христа не продадим. Дорогие мои, кто со Христом, выходи со мной», – заявил митрополит Лука.

Позже детали нового маршрута сообщил на своей странице в Фейсбук протоиерей, заведующий канцелярией запорожской епархии Геннадий Елин. Крестный ход пройдет по проспекту Соборному от Малого рынка до Покровского собора на ул. Базарной.

«Внимание! Маршрут Крестного хода в Запорожье изменен. Крестный ход до Покровского собора в День Торжества Православия начнется от храма Петра и Февронии (малый рынок). Дата и время начала остаются прежними: 21 марта в 15:00», — сообщил священник.

 

 

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