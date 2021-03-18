В Запорожье состоится Крестный ход ко Дню Православия. Видео

В Запорожье 21 марта состоится Крестный ход ко Дню Православия. Об этом сообщил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.
Изначально планировалось, что Крестный ход начнется от здания ЗОГА на Майдане Героев.
«Мы засвидетельствуем свое право говорить о том, что мы граждане этой страны, такие же налогоплательщики, мы заботимся о своей родине. Мы желаем только одного — соблюдения Конституции, не нарушения наших прав, как они пытаются нас переименовать. не загнать нас, как вешают нам ярлыки… Надо будет и с ними пойдем, но Христа не продадим. Дорогие мои, кто со Христом, выходи со мной», – заявил митрополит Лука.
Позже детали нового маршрута сообщил на своей странице в Фейсбук протоиерей, заведующий канцелярией запорожской епархии Геннадий Елин. Крестный ход пройдет по проспекту Соборному от Малого рынка до Покровского собора на ул. Базарной.
«Внимание! Маршрут Крестного хода в Запорожье изменен. Крестный ход до Покровского собора в День Торжества Православия начнется от храма Петра и Февронии (малый рынок). Дата и время начала остаются прежними: 21 марта в 15:00», — сообщил священник.