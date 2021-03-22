В Запорожье прошел многотысячный Крестный ход: как это было. Фото. Видео

РепортерUA, видео РепортерUA, фото Запорожской епархии УПЦ 22 Мар 2021 - 09:27

В Запорожье, 21 марта, в день, когда Церковь празднует Торжество Православия, прошел общеепархиальный Крестный ход, сообщает корреспондент РепортерUA.

В торжественной процессии приняли участие несколько тысяч верующих: как жителей Запорожья, так и тех, кто прибыл на мероприятие из благочиний епархии.

Как сообщили в Запорожской епархии УПЦ, Крестный ход - молитвенное шествие, являющее соборность Церкви Христовой. Это действие имеет уникальный характер, поскольку сочетает прославление Бога и исповедание Православной веры.

В Запорожье началу Крестного хода предшествовал молебен «Об умягчении злых сердец», который возглавил Высокопреосвященнейший Лука, митрополит Запорожский и Мелитопольский. После этого духовенство и верующие во главе с Правящим архиереем прошли Крестным ходом по улицам Запорожья с молитвой о мире и укреплении Святой Православной Церкви. Многие желающие присоединялись к участию в Крестном ходе во время его прохождения по улицам города.

В нынешнем году его совершили с двумя чудотворными иконами Божией Матери: «Песачанской», специально привезенной из Изюмской епархии УПЦ, и «Самарской–Запорожской», постоянно находящейся в Введенском храме города Запорожья.  Молитвенное шествие началось у храма Петра и Февронии. Маршрут Крестного хода пролег по улицам Авангардной, Школьной, Фортечной, и проспекту Соборному. В руках крестоходцы несли плакаты с надписями в защиту Украинской Православной Церкви и своей веры.

Завершился Крестный ход на территории Покровского архиерейского собора. На площади перед ним где был отслужен Чин Торжества Православия. По окончании богослужения Высокопреосвященнейший митрополит Лука обратился к присутствующим со словами проповеди. 

В заключение каждый желающий получил возможность поклониться великим православным святыням и молитвенно попросить у Пресвятой Богородицы помощи и заступничества.

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