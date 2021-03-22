Рыбак спиннингом вытащил из реки тонущего ребенка в Киеве. Видео

В Киеве на реке Десенка местный рыбак при помощи спиннинга спас ребенка, который оказался на льдине, отплывшей от берега на 20 метров. Мальчика удалось доставить на берег целым и невредимым.
Мужчина выложил в сеть видео инцидента. Рыбак не считает подвигом спасение 11-летнего мальчика - подобные случаи у него происходили и ранее.
«Подвига никакого нет, просто оказались там в нужный момент. То, что я бросил и попал с первого раза – это нужно благодарить Бога. По другому не вижу. Второй попытки не могло быть. Лед под малым трещал. Ребенок сухой, здоровый и получит урок на всю жизнь. Следите за своими чадами и запрещайте подходить к воде. Я почти отошел и готовлюсь на следующую рыбалку. П.С. Это не первый у меня случай с детьми за последние 6 лет. Как-то так», – написал мужчина.
Также он поделился видео инцидента, которое снимал его товарищ.