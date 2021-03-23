Из-за птичьего гриппа в Херсонской области погибли 90 лебедей

РепортерUA 23 Мар 2021 - 20:50

В Херсонской области на озере Сиваш были обнаружены мертвыми 90 лебедей. Причина гибели птиц – птичий грипп, сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Херсонской области в Facebook.

«22 марта 2021 года в Геническое управление Главного управления Госпродпотребслужбы в Херсонской области поступило сообщение об обнаружении погибших лебедей на территории прибрежной зоны озера Сиваш охотничьих угодий Генического районного совета УООР (Украинское общества охотников и рыболовов) Генического района Херсонской области», - говорится в сообщении.

Специалисты Генического управления на месте взяли биологический материал от пяти тел лебедей и направили его в Николаевскую областную государственную лабораторию Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов.

«Лабораторные исследования выявили наличие в биоматериале вируса гриппа птицы типа А1 субтипа Н5», - сообщили в Госпродпотребслужбе.

С 23 марта введен карантин по высокопатогенному гриппу птицы, проведено зонирование вспышки.

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