Максимум с начала пандемии: в Украине выявили 16 669 случаев коронавируса за сутки

РепортерUA 25 Мар 2021 - 09:28

За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом еще 16 669 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Житомирской областях. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Предыдущий антирекорд по количеству новых случаев COVID-19 был зафиксирован 28 ноября. Тогда обнаружили 16 294 новых случая.

За вчера госпитализировали 4838 человек; выздоровели за сутки 6748 пациентов.

За минувшие сутки сделали 128 615 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 57 818, методом ИФА - 22 950, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 47 847).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1267), Одесской (1235), Житомирской (1136), Львовской (1032) и Хмельницкой (989) областях.

За все время пандемии в Украине заболели на коронавирус 1 596 575 человек, выздоровели 1 283 020 человек. За все время сделали 7 836 049 ПЦР-тестов.

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