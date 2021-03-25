Обвал перекрытия в деловом центре Запорожья: появилось видео с места происшествия

В Запорожье спасатели деблокировали мужчину, который пострадал в результате разрушения перекрытия в здании по ул. Победы, 63.
Напомним, 25 марта в 13:13 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи подразделений ГСЧС на ул. Победы в Вознесеновском районе.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, в 6-этажном здании произошло разрушение перекрытия между 3 и 4 этажами, в результате чего пострадал человек. Сотрудники ГСЧС совместно со специалистами аварийно-спасательной службы «Кобра» с помощью специального оборудования деблокировали мужчину и передали медикам. Площадь разрушенного перекрытия составляет около 50 кв.м.
От ГУ ГСЧС привлекались 3 единицы техники, 14 человек личного состава. Сейчас подразделения ГСЧС и «Кобры» на месте происшествия проводят мониторинг обстановки.
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