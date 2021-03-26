В ЕС объявили о третьей волне коронавируса

Глава Еврокомиссии подчеркнула важность в подобной ситуации продолжать кампанию по вакцинации населения. Фон дер Ляйен также отметила, что фармакологические компании обязаны экспортировать в третьи страны свои вакцины, произведенные в ЕС, только после выполнения контрактных обязательств по поставкам в Евросоюз.
Сейчас Евросоюз разрешил использовать четыре вакцины - Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. При этом последний препарат может начать поставляться лишь с середины апреля. Также у ЕС есть проблемы с AstraZeneca - производитель пока что поставил в Евросоюз лишь четверть от оговоренного контрактом на первый квартал этого года числа препаратов.
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