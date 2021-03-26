В ЕС объявили о третьей волне коронавируса

РепортерUA 26 Мар 2021 - 09:25

Евросоюз находится в начале третьей волны распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в рамках саммита глав государств ЕС. Об этом в четверг, 25 марта, сообщает РИА Новости

Глава Еврокомиссии подчеркнула важность в подобной ситуации продолжать кампанию по вакцинации населения. Фон дер Ляйен также отметила, что фармакологические компании обязаны экспортировать в третьи страны свои вакцины, произведенные в ЕС, только после выполнения контрактных обязательств по поставкам в Евросоюз.

«Компании должны сначала выполнить свои контракты, которые у них есть со странами ЕС, прежде чем они смогут экспортировать вакцины. Это в полном объеме касается [репарата компании AstraZeneca», - отметила она.

Сейчас Евросоюз разрешил использовать четыре вакцины - Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. При этом последний препарат может начать поставляться лишь с середины апреля. Также у ЕС есть проблемы с AstraZeneca - производитель пока что поставил в Евросоюз лишь четверть от оговоренного контрактом на первый квартал этого года числа препаратов.

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