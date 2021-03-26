Мэр Николаева опубликовал видео из COVID-больниц

РепортерUA 26 Мар 2021 - 15:40

В Николаеве отделения больниц для больных с коронавирусом переполнены. Видео из больниц опубликовал мэр Николаева Александр Сенкевич в Телеграм-канале.

«Это видео не прибавит вам хорошего настроения, но оно полностью отражает реальное положение дел в наших ковидных госпиталях», - написал Сенкевич.

По его словам, в городе ежедневно заболевают около 200 человек и умирает до 10 пациентов с COVID-19. Мэр Николаева сообщает, что загруженность больниц критическая, не хватает медиков, мест для пациентов не хватает даже в коридорах.

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