ОГА: Запорожский регион постепенно приближается к «красной» зоне

В связи с обострением эпидситуации сегодня, 29 марта, состоялось заседание оперативного штаба по противодействию коронавируса. В заседании также приняли участие заместители председателя облгосадминистрации, руководители структурных подразделений облгосадминистрации, городские головы, руководители райгосадминистрации, председатели общин и главные врачи «ковидних» больниц.
Как сообщил заместитель генерального директора областного лабораторного центра Александр Мащак, в течение последних 14 дней в Запорожской области сохраняется тенденция к росту заболеваемости. На сегодня продолжает лечиться 6 тыс. 919 больных. Госпитализированы 690 человек, амбулаторно лечится 6 тыс. 229 больных коронавирусной инфекцией.
В Запорожской области превышен порог заболевания и регион постепенно приближается к «красной» зоне. По информации директора Департамента здравоохранения облгосадминистрации Алексея Кулинича, загруженность коечного фонда в Запорожье составляет 69,2%, в г. Вольнянск - 85,7%, в г. Пологи - 94%.
На сегодня рассматривается необходимость развертывания дополнительного коечного фонда с обеспечением медицинского кислорода и подключения всех «ковидних» больниц к централизованному кислородообеспечению.
По словам директора Департамента здравоохранения городского совета Запорожья Виктории Ушаковой, пациенты городских больниц обеспечены кислородом, также больницы приобрели дополнительные кислородные концентраторы. На базе «ковидних» больниц в Запорожье планируется дополнительно развернуть еще 220 коек.
По итогам обсуждения Владимир Шустов дал поручение принять безотлагательные меры по развертыванию дополнительных койко-мест для госпитализации больных COVID, подведение централизованного кислорода и введение в эксплуатацию кислородных концентраторов в учреждениях здравоохранения.
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