В Запорожье две больницы переполнены больными COVID-19

Из-за роста количества больных COVID в Запорожской области увеличили коечный фонд на 205 коек. Речь идет о городских больницах № 1, № 7, № 6, детской больнице № 5 и роддоме № 4. Об этом шла речь на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Все «ковидные» койки обеспечены медицинским кислородом на 80%. По словам директора Департамента здравоохранения облгосадминистрации Алексея Кулинича, больными COVID перегружены городские больницы № 6 и № 9, а также больница в Вольнянске и госпиталь в Пологах.
– В зависимости от загрузки больниц будет осуществляться перераспределение больных коронавирусом, нуждающихся в лечении в стационаре. Он будет осуществляться не по месту жительства, а в любых больницах, где есть свободные места. Уже проработаны наиболее оптимальные логистические маршруты перемещения больных, - отметил Алексей Кулинич.
По его словам, на сегодня только вакцинация населения может значительно уменьшить количество заболевания и уберечь жизни людей. Поэтому крайне важно делать своевременное прививки.
В Запорожском регионе развернуты стационарные центры прививки. Продолжают работать и мобильные бригады медиков.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.