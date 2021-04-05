Девять горняков пострадали в результате аварии лифта на шахте в Волынской области

На угольной шахте в Нововолынске Волынской области в результате аварии лифта пострадало девять рабочих. Горняков доставили в больницу. Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщил Нововолынский городской голова Борис Карпус в Facebook.
«На большой скорости шахтная клеть опустилась на убой. Пострадали шахтеры. Среди них - жители Нововолынска и окрестных сел», - написал он.
По его словам, состояние госпитализированных стабильное, угрозы жизни нет.
«Некоторые получили ушибы и переломы легкой степени. Двое - на вытяжке. Один пострадавший с открытым переломом бедра. Состояние средней тяжести», - отметил Карпус.
В понедельник Управление Гоструда в Волынской области должно начать служебное расследование.
Шахта №9 «Нововолынская» входит в структуру объединения «Волыньуголь». Шахта имеет два вертикальных ствола глубиной почти 400 метров.
Как сообщалось ранее, при обвале на шахте в Луганской области погиб горняк.
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