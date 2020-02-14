На Донбассе 57 горняков второй день бастуют под землей

В Донецкой области второй день продолжается протест горняков шахты «Краснолиманская» против несвоевременной выплаты зарплат – под землей находятся 57 человек. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.
Он отметил, что, по информации от работников шахты и их семей, администрация предприятия и местные власти ситуацию игнорируют. Не вызывают горноспасательную службу, отсутствует системно налаженное снабжение питания и питьевой воды. Пищу и воду собрали и передали протестующим сами работники предприятия.
Шахтеры остаются под землей со вчерашнего дня, 13 февраля, на горизонте 545 метров в камерах околошахтного двора. Трудовой коллектив требует полного погашения задолженности за октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года, январь-2020.