Задержан подозреваемый в жестоком убийстве бизнесмена в Днепре. Фото. Видео

На прошлой неделе, 30 марта, в полицию Днепропетровщины поступило сообщение об исчезновении 42-летнего жителя Днепра - дииректора оружейного магазина «Ибис» Анатолия Мищенко. Мужчина 29 марта поехал на собственном авто по делам, однако домой не вернулся. Близким о местонахождении не сообщил, кроме того, телефоны не работали, сообщает Департамент уголовного розыска.
В дальнейшем в полицию поступило сообщение о том, что в пригороде сгорел автомобиль без вести пропавшего, внутри которого обнаружены обгоревшие человеческие кости.
Оперативники Днепропетровщины провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, отработали несколько версий событий и установили вероятного подозреваемого. По результатам проведения следственных действий у него изъяли немало интересного, в том числе гранату. Любителя боеприпасов задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины.
На следующий день, 1 апреля, полицейские получили доказательства безоговорочной причастности задержанного злоумышленника к совершению страшного убийства, мужчине в тот же день было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины.
Злоумышленник в содеянном не признается, в настоящее время мотивы совершения жестокого убийства устанавливаются. Подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.
Журналисты, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, отмечают, что 42-летний Мищенко перед смертью подвергался пыткам.
«Кости поломаны, видно, что его пытали. И, очевидно, смерть наступила до поджога», - рассказал источник.
Источник отметил, что у полиции есть несколько версий мотивов того, кто мог быть причастным к вероятному убийству Мищенко. Якобы у погибшего был бракоразводный процесс, и его экс-супруга в свое время угрожала убийством или «заказом».
«Также есть вероятность, что его могли убить сотрудники правоохранительных органов, так как потерпевшего заманили в такой район, где нет видеокамер», - резюмировал источник.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.