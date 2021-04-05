Задержан подозреваемый в жестоком убийстве бизнесмена в Днепре. Фото. Видео

РепортерUA, фото и видео Департамент уголовного розыска НПУ 05 Апр 2021 - 12:52

На прошлой неделе, 30 марта, в полицию Днепропетровщины поступило сообщение об исчезновении 42-летнего жителя Днепра - дииректора оружейного магазина «Ибис» Анатолия Мищенко. Мужчина 29 марта поехал на собственном авто по делам, однако домой не вернулся. Близким о местонахождении не сообщил, кроме того, телефоны не работали, сообщает Департамент уголовного розыска.

В дальнейшем в полицию поступило сообщение о том, что в пригороде сгорел автомобиль без вести пропавшего, внутри которого обнаружены обгоревшие человеческие кости.

Оперативники Днепропетровщины провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, отработали несколько версий событий и установили вероятного подозреваемого. По результатам проведения следственных действий у него изъяли немало интересного, в том числе гранату. Любителя боеприпасов задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины.

На следующий день, 1 апреля, полицейские получили доказательства безоговорочной причастности задержанного злоумышленника к совершению страшного убийства, мужчине в тот же день было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Злоумышленник в содеянном не признается, в настоящее время мотивы совершения жестокого убийства устанавливаются. Подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Журналисты, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, отмечают, что 42-летний Мищенко перед смертью подвергался пыткам.

«Кости поломаны, видно, что его пытали. И, очевидно, смерть наступила до поджога», - рассказал источник.

Источник отметил, что у полиции есть несколько версий мотивов того, кто мог быть причастным к вероятному убийству Мищенко. Якобы у погибшего был бракоразводный процесс, и его экс-супруга в свое время угрожала убийством или «заказом».

«Также есть вероятность, что его могли убить сотрудники правоохранительных органов, так как потерпевшего заманили в такой район, где нет видеокамер», - резюмировал источник.

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