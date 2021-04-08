Угрожали насилием и убийством: в Запорожье задержали рэкетиров, которые наполняли «кассу» криминалитета. Фото

В Запорожье Служба безопасности Украины заблокировала деятельность организованной ОПГ. Злоумышленники совершали разбойные нападения и требовали деньги у людей для наполнения криминальной «кассы» особо опасных преступников.
По оперативным данным, только за последнее время из пострадавших злоумышленники «выбили» деньги на общую сумму почти 1 млн грн.
Во время операции в Запорожской области правоохранители с привлечением спецназа ЦСО «А» СБУ задержали участников вооруженной банды. Установлено, что группировку организовал неоднократно судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений мужчина 1996 г.р., который в настоящее время находится за решеткой.
На «воле» указания главаря группировки выполняли трое его активных участников в возрасте от 22-х до 24-х лет. Злоумышленники под искусственными предлогами систематически требовали деньги от граждан, в том числе из предпринимателей. В случае неуплаты «дани» рэкетиры угрожали насилием и физической расправой. Также они совершали разбойные нападения на территории региона.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, в ноябре 2020 года житель Запорожья, под вымышленным предлогом погашения долгового обязательства и угрожая огнестрельным оружием, выдвинул пострадавшему незаконное требование о передаче денежных средств в сумме 20 тыс. гривен. В то же время осуществлялись угрозы физической расправой в отношении потерпевшего. Находясь под этим давлением, потерпевший передал вымогателю часть денежных средств в сумме 9 тыс. гривен. В настоящее время одному из членов группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
В рамках уголовного производства по ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении. Также проверяется информация о причастности банды к совершению резонансных преступлений.
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