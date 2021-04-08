Угрожали насилием и убийством: в Запорожье задержали рэкетиров, которые наполняли «кассу» криминалитета. Фото

РепортерUA, фото СБУ 08 Апр 2021 - 09:44

В Запорожье Служба безопасности Украины заблокировала деятельность организованной ОПГ. Злоумышленники совершали разбойные нападения и требовали деньги у людей для наполнения криминальной «кассы» особо опасных преступников.

По оперативным данным, только за последнее время из пострадавших злоумышленники «выбили» деньги на общую сумму почти 1 млн грн.

Во время операции в Запорожской области правоохранители с привлечением спецназа ЦСО «А» СБУ задержали участников вооруженной банды. Установлено, что группировку организовал неоднократно судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений мужчина 1996 г.р., который в настоящее время находится за решеткой.

На «воле» указания главаря группировки выполняли трое его активных участников в возрасте от 22-х до 24-х лет. Злоумышленники под искусственными предлогами систематически требовали деньги от граждан, в том числе из предпринимателей. В случае неуплаты «дани» рэкетиры угрожали насилием и физической расправой. Также они совершали разбойные нападения на территории региона.

Полученные «прибыли» злоумышленники направляли на поддержку представителей криминальной среды и распространение преступного влияния. Во время обысков по местам пребывания организатора и участников группы правоохранители обнаружили: оружие; черновые записи с доказательствами противоправной деятельности; наркотики.
 

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, в ноябре 2020 года житель Запорожья, под вымышленным предлогом погашения долгового обязательства и угрожая огнестрельным оружием, выдвинул пострадавшему незаконное требование о передаче денежных средств в сумме 20 тыс. гривен. В то же время осуществлялись угрозы физической расправой в отношении потерпевшего. Находясь под этим давлением, потерпевший передал вымогателю часть денежных средств в сумме 9 тыс. гривен. В настоящее время одному из членов группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства по ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении. Также проверяется информация о причастности банды к совершению резонансных преступлений.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

public://uploads/photos/168813640_824858041458774_3412893772260158948_n.jpg
public://uploads/photos/171048611_2893710920868968_8162581635478540725_n.jpg
public://uploads/photos/170915488_1138365080013576_5317991860833122196_n.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...