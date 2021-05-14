СНБО вводит санкции против криминалитета

На заседании СНБО рассмотрели ряд вопросов, в частности санкции против криминалитета. Результаты заседания озвучил президент Владимир Зеленский.
Так, после принятия соответствующего закона будут применены персональные санкции против 557 воров в законе. Также санкции введут против 111 иностранцев, которые являются "криминальными авторитетами".
"Сегодня мы затронули важный вопрос - это государственные земли и дома в Конча-Заспе и Пуще-Водице. В общем, речь идет о почти 400 гектарах заповедной земли и больше 100 государственных зданий и дач", - сказал Зеленский.
По его словам, в конце 2014 года, при бывшем президенте постановлением правительства был утвержден перечень лиц, которые имеют право на льготное проживание. "Это, на первый взгляд, выглядит неплохо, но на самом деле - легализовало пребывание на этих землях и в резиденциях за очень символическую плату непонятных лиц", - уточнил глава государства.
В частности, это экс-министры Дмитрий Табачник, Раиса Богатырева, экс-генпрокурор Святослав Пискун, бывший вице-премьер Геннадий Зубко и директор департамента корпорации Богдан Александр Ильин. Также на СНБО рассматривался вопрос кибербезопасности и создания государственного цифрового вещателя.
"На заседании СНБО была одобрена стратегия развития кибербезопасности на следующие пять лет. Мне кажется, что и подход к формированию этой стратегии, и качество этого документа и актуальность они на высшем уровне. от аудита сегодняшней ситуации от понимания нам надо делать, чтобы наша страна стала передовой страной в мире по киберзащите", - рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Глава СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина намерена обратиться к странам Запада, которые ввели санкции против граждан Украины, чтоб получить подробную информацию о том, за что их ввели. После чего СНБО может ввести против них свои санкции.