В Украину прибыли первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer

Сегодня, 16 апреля, в Украину прибыли первые 117 тысяч доз вакцины от коронавируса компании Pfizer в рамках программы COVAX. Сейчас происходит разгрузка партии в аэропорту Киев. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире украинских телеканалов.
Первые прививки начнутся в воскресенье, 18 апреля.
«Завтра, 17 числа, 29 тыс. 500 доз разъедутся по областным складам. И уже 18 апреля начнутся первые прививки. Первые прививки начнутся в домах престарелых, ведь именно для них были распланированы эти вакцины», - сказал он.
Ляшко добавил, что препарат компании Пфайзер будет использоваться мобильными бригадами. Храниться вакцина будет в специальных контейнерах с сухим льдом, уточнив, что в них сохраняется температура -80 на протяжении месяца.
«29 тыс. 500 доз будут развезены по 1 тыс. 170 доз в каждую область. Потому что такими контейнерами выпускает вакцину производитель. В одном флаконе шесть доз. Вместе с вакциной поедет растворитель, шприц и коробка для утилизации шприца. Это комплексная поставка», - добавил главный санврач страны.
Также он уточнил, что 117 тысяч доз не будут сразу использованы для первой прививки, а рапределятся следующим образом: 50% для первой прививки, 50% для повторной прививки, которую будут делать через 25 дней.
Напомним, на сегодняшний день в Украине используют индийскую вакцину от коронавируса Covieshield (AstraZeneca) и CoronaVac, в ближайшее время ожидается препарат южнокорейского производителя SK Bioscience. К этому списку добавилась и вакцина от Pfizer.
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