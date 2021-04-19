Аваков: Побережье Азовского моря для нас приоритетное направление с точки зрения контроля страны. Фото

РепортерUA 19 Апр 2021 - 15:33

Министр внутренних дел Арсен Аваков сегодня, 19 апреля, находится с рабочей поездкой в Мариуполе. Во время инспекции подразделений МВД на линии соприкосновения он заявил, что Россия может не рассчитывать на легкий захват Украины. Начиная с 2014 года - все подразделения МВД готовились давать отпор врагу.

Министру внутренних дел продемонстрировали действия спецподразделения КОРД в случае захвата берегового сооружения - ено штурм и захват злоумышленников путем десантирования из воды.

«Сегодня мы посмотрели на взаимодействие и вооружение подразделений, начиная с полка «Азов», а также посмотрим на работу береговых служб системы МВД. Поскольку побережье Азовского моря для нас приоритетное направление с точки зрения контроля страны и отпора в случае агрессии и высадки вражеского десанта на территорию Украины», - сказал Арсен Аваков.

Министр подчеркнул, что все подразделения готовы к выполнению поставленных перед ними задач.

«В ходе проверки мы выявили необходимость ряда административных решений точки зрения обеспечения, как материального, так и военно-технического. Такие решения мы примем на уровне Кабинета министров и СНБО и будем на 100% готовы к выполнению задач. Начиная с 2014-го года - мы готовимся к наступлению. Мы рассчитываем, что готовность убережет нашу землю и наших солдат. Также рассчитываем, что у мирового сообщества хватит умения и ума удержать агрессора от резких действий», - сказал он.

Министр внутренних дел отметил, что готовность подразделений кардинально отличается от той, которая была в 2014 году. И с точки зрения оснащения, и с точки зрения боевого опыта, и с точки зрения ментальной готовности.

«Национальная гвардия, полицейские силы, пограничники и даже спасатели, которые в значительной мере готовы к ликвидации последствий в зонах конфликта, демонстрируют высокий уровень подготовки. И хочу, чтобы агрессор понял, нападение на Украину - не будет легкой прогулкой, это будут огромные потери для того, кто решит зайти на нашу землю без нашего согласия», - сказал Арсен Аваков.

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