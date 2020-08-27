Аваков сообщил о задержании обстрелявших автобус под Харьковом. Фото

РепортерUA 27 Авг 2020 - 21:55

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция задержала сторонников различных политических сил, которые устроили стрельбу на трассе Киев - Харьков. Об этом сообщает сообщили в пресс-службе МВД Украины.

«Национальная полиция задержала всех участников конфликта, которые ехали из политических гастролей и устроили стрельбу на трассе. Никто не погиб, участники схватки получили легкие ранения. Те, кто заказал эти разборки, понесут наказание от государства», - заявил Арсен Аваков.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко добавил, что в результате нападения на автобус одна из сторон нанесла ранения из травматического оружия двум гражданам.

«Информация о гибели одного из участников конфликта не соответствует действительности. Машины на которых передвигались нападающие - установлены. В результате четких и слаженных действий полиции, группа нападавших задержана в Красноградском районе Харьковской области», - сообщил Антон Геращенко.

Замминистра напомнил, что политическим партиям, и вообще кому бы то ни было, Конституцией Украины, запрещено иметь любые силовые формирования. Право на законное применение силы есть только у государства.

«Национальная полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации от какой бы то ни было политической силы - правых, левых, красных или голубых. Все лица, виновные в применении насилия, будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности», - подчеркнул Антон Геращенко.

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