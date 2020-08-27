На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус с людьми: трое тяжело ранены. Фото

Сегодня, 27 августа, на трассе Киев-Харьков расстреляли автобус организации «Патриоты – За жизнь». В результате обстрела тяжелые ранения получили трое активистов.
Как написал в своем телеграм-канале народный депутат Илья Кива, нападение совершили члены «Азова» и нацкорпуса.
«Трое тяжело ранены. Один совсем плохой. Нацполиция задержала два автомобиля, которые принимали участие в расстреле автобуса», - заявил нардеп.
Также сообщается, что двух людей похитили и увезли в неизвестном направлении.
В Нацполиции Харьковской области сообщили детали произошедшего:
«По предварительной информации, в результате происшествия два человека получили ранения и доставлены в больницу. По области введена в действие полицейская операция «Сирена». Сообщение о происшествии на автодороге в районе города Люботин поступило в полицию около 19:10. По адресу срочно отправились руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа Люботинского ОП.
Установлено, что вблизи города Люботин Харьковского района Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем «Мицубиси» заблокировали движение микроавтобуса «Мерседес», в котором находились представители ОО «За жизнь», и заставили его остановиться. После этого из автомобиля «Мицусиби» вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле. В результате выстрелов двое активистов упомянутой общественной организации получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Людей, взятых в заложники нет. Розыск злоумышленников осуществляется по специальной полицейской операцией «Сирена».
Информация по факту происшествия внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются».