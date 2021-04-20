Какие ФОПы смогут получить 8 тыс. грн: названы условия

Названы условия получения помощи ФОПам и наемным работникам из-за карантина в Украине с помощью портала и приложения «Дія». Об этом сегодня, 20 апреля, сообщалось во время онлайн-брифинга представителей Минцифры, Минэкономики, Минсоцполитики и Пенсионного фонда Украины.
Услуга, как и в прошлый раз, будет доступна только на портале или в приложении «Дія». С помощью простой формы можно будет подтвердить, что ФОП функционирует, или наемный работник все еще трудоустроен и может воспользоваться этой услугой. Инструкции по заполнению заявки есть на канале «Дія» в Youtube.
Для того, чтобы воспользоваться услугой, при подаче заявки понадобиться указать IBAN, чтобы было куда перечислять средства.
- Хочу обратить внимание, что IBAN-счет – это не номер, который написан сверху на карте. Как узнать IBAN указано на сайте Минцифры или «Дія», сделать это можно в любом банке, - отметил заместитель Главы правления ПФУ по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александр Малецкий.
Как отметил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Дядюра, помощь в размере 8 тыс. грн могут получать как наемные сотрудники юрлиц, так наемные работники ФОПов и сами ФОПы.
Названы несколько условий, при которых помощь выплачивается:
- КВЭД, предусмотренный постановлением Кабмина, среди которых: розничная торговля в специализированных магазинах обуви, кожаных изделий, текстиля, стройматериалов, мебели, книг, аудио-видеозаписей, розничная торговля деталями для авто, деятельность ресторанов, оказание услуг мобильного питания, кинопоказы, библиотеки, музеи, театральная, концертная деятельность, деятельность спортклубов, фитнесс-центров и другие.
- организация, в которой работает этот сотрудник, должна была за него насчитывать ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала;
- средняя зарплата наемного работника – не более 30 тыс. грн за месяц;
- наемный сотрудник не должен работать по совместительству.
Ознакомиться с перечнем КВЭДов можно по ссылке.
Точно также есть отдельные условия для ФОПов:
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он должен быть зарегистрирован более трех месяцев назад,
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должен был оплачивать ЕСВ не менее чем за шесть месяцев в 2020 году;
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не должен быть в то же время наемным работником.
Также было отмечено, что помощь могут получить и те ФОПы, которые находятся в регионах, что уже вышли из «красной зоны», а также заведения, работавшие «на вынос» во время карантина.
Напомним, что для подачи заявок предоставляется 30 календарных дней. Стартует подача заявок спустя десять дней после вступления в силу соответствующего закона, то есть с 19 апреля.
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