В Австралии рыбаки поймали тунца весом около 300 кг. Фото

РепортерUA 21 Апр 2021 - 20:34

В штате Новый Южный Уэльс (Австралия) рыбаки выловили тихоокеанского голубого тунца. Вес рыбины составляет 271 кг. Об этом пишет издание Nine News.

Тунец в четыре раза больше своих средних размеров. Обычно такая рыба весит порядка 60 кг.

«Это, безусловно, великолепная рыба. Она в хорошем состоянии», – рассказал менеджер Сиднейского рыбного рынка Эрик Пул.

Рекордный улов сегодня же продали на Сиднейском рыбном рынке ритейлеру морепродуктов Claudio's Seafood, который занимается поставкой продукции в Японию. 

По словам менеджера, тот факт, что местный поставщик смог купить рыбу, является положительным знаком того, что пищевая промышленность Австралии оправляется от борьбы с COVID-19.

«Возможность позволить себе есть такую ​​рыбу хорошего качества в отличие от того, что поставляется в вакуумной упаковке из-за границы, - это отличная новость, и мы, безусловно, поощряем ее».

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