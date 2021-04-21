В Австралии рыбаки поймали тунца весом около 300 кг. Фото

В штате Новый Южный Уэльс (Австралия) рыбаки выловили тихоокеанского голубого тунца. Вес рыбины составляет 271 кг. Об этом пишет издание Nine News.
Тунец в четыре раза больше своих средних размеров. Обычно такая рыба весит порядка 60 кг.
«Это, безусловно, великолепная рыба. Она в хорошем состоянии», – рассказал менеджер Сиднейского рыбного рынка Эрик Пул.
Рекордный улов сегодня же продали на Сиднейском рыбном рынке ритейлеру морепродуктов Claudio's Seafood, который занимается поставкой продукции в Японию.
По словам менеджера, тот факт, что местный поставщик смог купить рыбу, является положительным знаком того, что пищевая промышленность Австралии оправляется от борьбы с COVID-19.
«Возможность позволить себе есть такую рыбу хорошего качества в отличие от того, что поставляется в вакуумной упаковке из-за границы, - это отличная новость, и мы, безусловно, поощряем ее».
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