В Польше и Мексике обнаружили поддельную вакцину Pfizer

РепортерUA 22 Апр 2021 - 11:12

В Польше и в Мексике обнаружили поддельные дозы вакцины от коронавируса производства компании Pfizer. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как стало известно, в Мексике поддельную версию препарата удалось выявить уже во время проведения вакцинации. В итоге дозу ненастоящей вакцины по цене около 1 тысячи долларов за дозу получили 80 человек. Подделку удалось разоблачить из-за того, что маркировка на флаконах вакцины отличалась от официальной. 

В обнаруженных в Польше флаконах с поддельной вакциной, вероятно, находилось средство против морщин. По данным властей страны, никто не успел сделать прививку этим препаратом. Флаконы были изъяты властями в Польше и Мексике в ходе спецопераций. В свою очередь, компания Pfizer подтвердила, что выявленные образцы являются подделкой.

Напомним, правительство опубликовало национальный план вакцинации в Украине.

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