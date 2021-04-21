Правительство опубликовало национальный план вакцинации в Украине

РепортерUA 21 Апр 2021 - 21:10

Власти Украины планируют с мая выйти на 5,65 млн прививок от коронавируса COVID-19 ежемесячно с 2,66 млн в апреле, чтобы до конца года охватить вакцинацией большую часть взрослого населения для формирования коллективного иммунитета.

Такие данные содержатся в Национом плане вакцинопрофилактики COVID-19 на этот год, который правительство утвердило распоряжением № 340 и обнародовало в среду, 21 апреля.

Всего в плане предусмотрено использование более 21,913 млн доз вакцин – 8,94 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американской Novavax, более 1,91 млн доз китайской Sinovac Biotech и 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech. Из них 8 млн доз в рамках инициативы COVAX, более 13,913 млн доз, закупленных за счет госбюджета (10 млн американской вакцины Novavax, 2 млн Oxford/AstraZeneca, 1,913 млн китайской Sinovac Biotech).

Поставки вакцины Novavax запланированы с августа – по 2 млн доз в месяц.

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