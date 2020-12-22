В Украине утвердили план вакцинации от коронавируса

Оперативный штаб Минздрава во вторник, 22 декабря, утвердил план иммунизации населения от коронавируса, сообщает Центр общественного здоровья.
Так, вакцинация будет проходить в четыре этапа:
- январь-апрель 2021 - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;
- апрель-июнь 2021 - люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;
- июнь-сентябрь 2021 - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;
- сентября 2021 - март 2022 - люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.
Вакцинация будет проходить на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.
Согласно плану, в течение 2021-2022 годов хотят охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). При этом вакцинация будет добровольной.
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