ГБР провело обыски на ряде оборонных предприятий. Фото. Видео

РепортерUA 29 Апр 2021 - 16:02

Госбюро расследований провело обыски на ряде предприятий в Киеве и других областях в рамках уголовного производства по фактам закупки Министерством обороны Украины военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества и по завышенным ценам. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

Следственные действия проведены на ЗАО «Завод Кузница» на Рыбацком и подразделениях ОАО «АК «Богдан Моторс».

«По данным предварительного расследования, данные предприятия в течение 2015-19 годов заключили с МОУ стоимостные контракты на поставку в ВС Украины военных автомобилей, оборудования и услуг по обслуживанию агрегатов военных кораблей», - говорится в сообщении.

А именно: поставку более 300 медицинских автомобилей «Богдан 2251»; более 800 автомобилей повышенной проходимости «Богдан» (МАЗ) 63172; проведение ремонтно-модернизационных работ на фрегате Гетман Сагайдачный, закупки малых бронированных артиллерийских катеров Гюрза-М, Кентавр и другие.

Отмечается, что изучаются обстоятельства относительно превышения власти должностными лицами Минобороны Украины, которое связано с безосновательным завышением стоимости товаров и услуг и поставкой в ​​подразделения ВСУ в особый период некачественной продукции, не соответствующей требованиям государственных стандартов.

«Указанные следственные действия связаны с предоставлением субъектами хозяйствования необходимой документации», - говорится в сообщении.

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