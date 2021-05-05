В Запорожье наркозависимых людей принудительно содержали в «реабилитационном центре». Фото

В Запорожье разоблачили реабилитационный центр, где нарко- и алкогозависимых людей принудительно удерживали и «лечили» за деньги, полученные от родственников. Ежемесячная стоимость пребывания «пациента» в заведении составляла от 4 до 7 тысяч гривен.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, в конце апреля, следователи Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, провели ряд обысков с целью разоблачения незаконной деятельности «реабилитационного центра», расположенного в одном из частных домов города Запорожья.
Организатором центра оказался местный житель, который непосредственно контролировал деятельность группировки, распределял роли между его участниками. Так, одни члены «центра реабилитации» применяли физическую силу в случае сопротивления «пациента», другие искали клиентов через рекламные объявления в сети Интернет, общались с родственниками зависимых лиц.
Сообщается, что руководитель учреждения арендовал частный двухэтажный дом на территории Днепровского района Запорожья и обустроил его решетками на окнах, металлическими замками на дверях и заборе. Осуществлялась круглосуточная охрана помещения.
Кроме того, «пациентов» привлекали к хозяйственным работам на строительстве и дачных участках. Деньги, заработанные за выполненную работу, переходили к организатору и распределялись между членами группировки. Во время ряда обысков в указанном учреждении и по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли документацию на лиц, проходивших «реабилитацию», компьютерную технику, банковские расчетные карты, а также другие доказательства противоправной деятельности.
«В так называемом реабилитационном центра находилось 14 человек, жители Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей, их удерживали против воли в изоляции и в антисанитарных условиях, без надлежащего медицинского обследования, применяя психологическое и физическое насилие. Руководитель не имел никаких разрешительных документов на занятие такой деятельностью. Стоимость пребывания одного «пациента» составляла от четырех до семи тысяч гривен в месяц», - сообщил начальник Управления миграционной полиции Андрей Довбня.
Досудебное расследование в уголовном производстве, предусмотренном ч. 3 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины продолжается. Принимаются неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к преступной деятельности. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.
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