Суд оставил в силе приговор хозяину реабилитационного центра в Бердянске

Приговор члену общественного объединения «Допомога Запоріжжя» за содержание людей против их воли в реабилитационном центре, оставили без изменений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
Запорожский апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор Бердянского горрайонного суда, вынесенный в августе прошлого года в отношении уроженца Перевальска Луганской области, члена общественного объединения «Допомога Запоріжжя», который в течение 2017 года в Бердянске удерживал в центре социально-психологической реабилитации граждан, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, против их воли.
Людей удерживали под замком, в здании с зарешеченными окнами, на закрытой обнесенной двухметровым забором с колючей проволокой. Ограниченные в свободе пациенты центра передвигались по его территории только в сопровождении работников учреждения, и вместе с ними прибывали на богослужение в церковь «Воскресение», служителями в которой и были все вышеуказанные охранники, а осужденный ее духовным лидером. Все попытки побега строго пресекались и карались. Незаконное лишение свободы всех фактически заключенных больных людей завершилось только после вмешательства работников полиции, во время обыска в реабилитационном центре пресекли импровизированного концлагеря.
Не согласившись с приговором, сторона защиты обжаловала его в апелляционном порядке, требуя оправдать осужденного. По результатам рассмотрения поданной защитником апелляционной жалобы, судебная коллегия Запорожского апелляционного суда, нарушений уголовного процессуального закона, которые могли бы быть основанием для отмены вынесенного судом первой инстанции решения, не установила. Приговор оставлен без изменений, он вступил в законную силу.